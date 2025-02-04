СМИ: Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции

По данным издания, речь идёт об акции протеста в защиту Палестины, которая прошла у Королевского технологического университета в Стокгольме 29 мая 2024 года. Отмечается, что разрешение на её проведение организаторы не получили.

В демонстрации принимали участие 20 человек, в том числе Тунберг, которая «кричала, шумела, стучала в окна и не подчинялась полиции». В итоге почти все протестующие были задержаны, семерых из них, в том числе активистку, обвинили в неповиновении полиции.

Ранее окружной суд Стокгольма оштрафовал Грету Тунберг за акцию в защиту климата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

