Глава Минздрава заявил о необходимости вакцинировать переболевших коронавирусом
Для выработки у россиян популяционного иммунитета к коронавирусу необходима вакцинация тех, кто уже перенёс инфекцию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Как сообщает РИА Новости, глава Минздрава сообщил, что популяционный иммунитет формируется и после прививки, и после заболевания. В связи с этим важно провакцинировать тех жителей страны, которые ранее переболели коронавирусом.
Мурашко привёл в качестве примера одного из сотрудников Минздрава. Тот переболел вирусом весной, и после вакцинации снизившийся до нуля иммунитет усилился.
Министр подчеркнул, что клинические показания к вакцинации будут определять медики. При этом уровень иммунитета к коронавирусу будут определять с помощью около 90 тест-систем российской разработки.
Ранее Михаил Мурашко рассказал о зафиксированных случаях повторного заражения COVID-19 в России.
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