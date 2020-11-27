Глава Минздрава заявил о необходимости вакцинировать переболевших коронавирусом

Для выработки у россиян популяционного иммунитета к коронавирусу необходима вакцинация тех, кто уже перенёс инфекцию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как сообщает РИА Новости, глава Минздрава сообщил, что популяционный иммунитет формируется и после прививки, и после заболевания. В связи с этим важно провакцинировать тех жителей страны, которые ранее переболели коронавирусом.

Мурашко привёл в качестве примера одного из сотрудников Минздрава. Тот переболел вирусом весной, и после вакцинации снизившийся до нуля иммунитет усилился.

Министр подчеркнул, что клинические показания к вакцинации будут определять медики. При этом уровень иммунитета к коронавирусу будут определять с помощью около 90 тест-систем российской разработки.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о зафиксированных случаях повторного заражения COVID-19 в России.

