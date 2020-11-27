Минздрав РФ признал случаи повторного заражения коронавирусом

Повторные случаи заражения коронавирусом в России есть, данные о них опубликованы. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что в стране не зафиксировано достоверных случаев повторного заболевания COVID-19, отмечает RT. Об этом заявляла также главный санитарный врач Анна Попова.

При этом в СМИ неоднократно появлялась информация о повторных заражениях. Так, вирусолог Александр Чепурнов, бывший сотрудник центра «Вектор», для эксперимента заразился COVID-19 второй раз. Учёный специально контактировал с ковидными пациентами без средств защиты и регулярно сдавал анализы для оценки устойчивости организма. Инфекция обнаружилась через полгода после первичного заболевания. Во второй раз болезнь протекала тяжелее, Чепурнова пришлось госпитализировать.

