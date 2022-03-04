«Едут рассудком»: Песков отреагировал на призыв сенатора США «ликвидировать» Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв сенатора-республиканца Конгресса США Линдси Грэма к убийству Владимира Путина.
По словам представителя Кремля, в крайне напряженной атмосфере не всем удается сохранять здравие ума, многие «едут рассудком». Песков также подчеркнул, что в США происходит «истеричное предельное нагнетание русофобского припадка».
Ранее посольство России в Вашингтоне потребовало от американской стороны официальных объяснений в связи с высказываниями сенатора. Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, заявление Грэма неприемлемо и возмутительно.
Сенатор в одном из телеэфиров, комментируя последние события на Украине, заявил, что человек, который «уберет этого парня (с намеком на президента РФ), окажет стране и миру большую услугу». В своём Twitter Грэм также поинтересовался, «найдётся ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг».
Марк Юний Брут - римский политический деятель и военачальник, известный в первую очередь как убийца Гая Юлия Цезаря. Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауффенберг - полковник вермахта, один из основных участников заговора, совершивший неудачную попытку покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.
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