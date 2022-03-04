«Едут рассудком»: Песков отреагировал на призыв сенатора США «ликвидировать» Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв сенатора-республиканца Конгресса США Линдси Грэма к убийству Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, в крайне напряженной атмосфере не всем удается сохранять здравие ума, многие «едут рассудком». Песков также подчеркнул, что в США происходит «истеричное предельное нагнетание русофобского припадка».

Ранее посольство России в Вашингтоне потребовало от американской стороны официальных объяснений в связи с высказываниями сенатора. Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, заявление Грэма неприемлемо и возмутительно.