В Минздраве обсуждают вопрос об увеличении порога детства

В российском Минздраве обсуждается вопрос об увеличении порога детства до 21 года. Как сообщила в ходе заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева, этот вопрос связан с употреблением алкоголя и табака, передает RT.

По ее словам, повышение порога детства станет профилактикой вредных привычек среди молодёжи, что напрямую связано со здоровьем будущих родителей и повышением рождаемости в стране.

Форум стартовал в Санкт-Петербурге в четверг, 6 июня, его работа продлится до 8 июня. Девизом форума стало «Формирование повестки устойчивого развития».

В прошлом году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что периодом «детства» в ближайшей перспективе будет считаться возраст до 30 лет.

