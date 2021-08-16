Глава Минздрава Шри-Ланки уволена за одобрение колдовства для борьбы с COVID-19
Президент Шри-Ланки отстранил от должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи за использование колдовства и «волшебных зелий» для борьбы с COVID-19. Как сообщает Agence France-Presse, в январе она публично использовала полученное от колдуна «волшебное зелье», чтобы обезопасить себя от коронавируса. Однако это не помогло министру избежать заражения. Для лечения она была помещена в отделение реанимации одной из клиник.
Также есть информация о том, что Павитра Ванняраччи вылила в реку горшок со «святой водой» после того, как ее убедили, что это поможет положить конец эпидемии COVID-19 в Шри-Ланке.
Эти нетрадиционные методы борьбы с вирусом стоило Ванняраччи должности министра здравоохранения. Теперь её, по решению президента, занимает Кехелии Рамбуквелле, ранее бывший министром средств массовой информации.
Между тем, в Роспотребнадзоре пациентам, которые переболели COVID-19, для восстановления легких посоветовали петь народные протяжные песни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарову. Также она заявила, что пациентам важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения
Кроме того, необходимо употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей и фруктов.
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