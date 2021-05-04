В Шри-Ланку доставлена первая партия «Спутника V»

В марте и.о. министра здравоохранения страны Чанна Джаясумана заявил, что Шри-Ланка одобрила экстренное применение «Спутника V», после чего кабмин разрешил покупку российского препарата.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена оценить безопасность российской вакцины «Спутник V» в конце июня или в июле. Об этом 3 мая сообщила журналистам на брифинге эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

