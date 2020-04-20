Глава Минздрава счёл эффективным режим самоизоляции

Принимаемые в России меры по разобщению и самоизоляции эффективны, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава отметил, что интенсивность процесса распространения «идёт очень гладко», передаёт RT.

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Мурашко также сообщил, что остановлен рост поступлений тяжёлых больных с COVID-19, пишут «Известия». При этом, по словам министра, хорошее самочувствие при этой болезни может быть обманчивым.

Ранее главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров рассказал о «странном» поведении коронавируса. У больных, которым по результатам КТ показана реанимация, может быть хорошее самочувствие, говорил он.

По последним данным, в России зафиксировано 42,8 тысячи случаев заболевания новым коронавирусом. Вылечились 3,2 тысячи человек.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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