Глава Минздрава счёл эффективным режим самоизоляции

Мурашко также сообщил, что остановлен рост поступлений тяжёлых больных с COVID-19, пишут «Известия». При этом, по словам министра, хорошее самочувствие при этой болезни может быть обманчивым.

Ранее главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров рассказал о «странном» поведении коронавируса. У больных, которым по результатам КТ показана реанимация, может быть хорошее самочувствие, говорил он.

По последним данным, в России зафиксировано 42,8 тысячи случаев заболевания новым коронавирусом. Вылечились 3,2 тысячи человек.

