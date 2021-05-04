Глава Минздрава РФ предложил добровольно вакцинировать от COVID-19 пациентов стационаров

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил вакцинировать пациентов из групп риска от коронавирусной инфекции перед их выпиской из стационара. Об этом глава Минздрава заявил в ходе селекторного совещания с регионами по вопросам борьбы с COVID-19.

Мурашко: Ситуация с COVID-19 в РФ остается напряженной

«Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом. Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения», — цитирует Мурашко ТАСС.

Министр отметил, что вакцинация граждан перед выпиской должна быть добровольной. По прошествии трех недель после прививки в стационаре пациента необходимо приглашать для получения второго компонента вакцины, но уже в амбулаторном учреждении по месту жительства, отмечает РЕН ТВ.

Ранее в ходе совещания Мурашко сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, и решения о смягчении ограничительных мер необходимо принимать с учетом обстановки в российских регионах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницыВакцинацияКоронавирусМинздрав
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