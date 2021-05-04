Глава Минздрава РФ предложил добровольно вакцинировать от COVID-19 пациентов стационаров

«Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом. Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения», — цитирует Мурашко ТАСС.

Министр отметил, что вакцинация граждан перед выпиской должна быть добровольной. По прошествии трех недель после прививки в стационаре пациента необходимо приглашать для получения второго компонента вакцины, но уже в амбулаторном учреждении по месту жительства, отмечает РЕН ТВ.

Ранее в ходе совещания Мурашко сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, и решения о смягчении ограничительных мер необходимо принимать с учетом обстановки в российских регионах.

