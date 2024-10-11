Глава Минздрава рассказал о наработках России по вакцине против вируса Марбург

Наработки по вакцинам против ряда заболеваний, в том числе вируса Марбург, есть в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Министр напомнил, что в РФ создали вакцину против вируса Эбола.

«Сейчас большие наработки есть по вирусу Марбург, лихорадке Ласса, лихорадке Западного Нила», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Глава Минздрава пригласил государства БРИКС к сотрудничеству в этом направлении, подчеркнув, что РФ готова делиться своими знаниями и возможностями.

Ранее центр «Вектор» Роспотребнадзора сообщил о разработке вакцины от лихорадки Марбург, она успешно прошла доклинические испытания.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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