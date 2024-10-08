В России разработали вакцину от лихорадки Марбург

Центр «Вектор» Роспортребнадзора разработал вакцину от лихорадки Марбург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что препарат успешно прошёл доклинические испытания, продемонстрировав «свою безопасность и эффективность».

В сообщении говорится, что в настоящее время идёт подготовка пакета документов, необходимых для получения разрешения на клинические испытания вакцины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения лихорадки Марбург в РФ гарантированно не произойдёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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