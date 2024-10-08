В России разработали вакцину от лихорадки Марбург
8 октября 202414:08
Центр «Вектор» Роспортребнадзора разработал вакцину от лихорадки Марбург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что препарат успешно прошёл доклинические испытания, продемонстрировав «свою безопасность и эффективность».
В сообщении говорится, что в настоящее время идёт подготовка пакета документов, необходимых для получения разрешения на клинические испытания вакцины.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения лихорадки Марбург в РФ гарантированно не произойдёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru