В России разработали вакцину от лихорадки Марбург

Отмечается, что препарат успешно прошёл доклинические испытания, продемонстрировав «свою безопасность и эффективность».

В сообщении говорится, что в настоящее время идёт подготовка пакета документов, необходимых для получения разрешения на клинические испытания вакцины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения лихорадки Марбург в РФ гарантированно не произойдёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».