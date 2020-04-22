Глава Минздрава: Показатель смертности от COVID-19 в России менее 1%
Общий показатель смертности от коронавирусной инфекции в России составляет менее 1%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Помимо этого, глава Минздрава назвал ситуацию с распространением COVID-19 в стране «управляемой».
К слову, 20 апреля Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в России может пойти на спад к лету. Министр здравоохранения отметил, что в дальнейшем всё будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в распоряжении медиков.
Между тем, по состоянию на 22 апреля, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 57 999 человек. Выздоровели 4 420 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 513 человек.
Ранее НСН писала, что две трети скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19 в Москве не обратились к медикам на ранней стадии заболевания, они приняли проявившиеся симптомы за обычную респираторную вирусную инфекцию или весеннюю аллергию. Такую статистику приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
Там обратили внимание на особенность развития заболевания инфицированных коронавирусом – состояние пациентов резко ухудшается на 5−8 день после заражения. Также в оперштабе настоятельно призвали не заниматься самолечением и не выходить из дома в случае любых симптомов, характерных для ОРВИ. Врача необходимо вызвать на дом.
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