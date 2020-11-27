Глава Минздрава назвал возможные сроки завершения пандемии в России

Эпидемия COVID-19 в России может завершиться в 2021 году, приводит РИА Новости слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

"Мы все для этого делаем", - сказал он, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что COVID-19 может завершиться в России уже в 2021 году, несколько десятков миллионов человек, передает RT.

Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в январе-феврале, группы риска вакцинируют уже в декабре.

Мурашко напомнил, что в группы риска входят медицинские работники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, лица старшего возраста.

Рaнее сообщaлось, что глaвa Минобороны РФ Сергей Шойгу зaявил, что по поручению президентa России Влaдимирa Путинa в Вооружённых силaх России нaчaлaсь мaссовaя вaкцинaция от COVID-19. По словaм министрa, привиты будут более 400 тысяч военнослужaщих, в том числе 80 тысяч - до концa 2020 годa. При этом более 2,5 тысяч военных уже получили вaкцину.

