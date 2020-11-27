Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в российской армии
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооружённых силах России началась массовая вакцинация от COVID-19, сообщает РИА Новости.
По словам министра, привиты будут более 400 тысяч военнослужащих, в том числе 80 тысяч - до конца 2020 года. При этом более 2,5 тысяч военных уже получили вакцину.
Шойгу отметил, что вакцинация в российской армии проводится по поручению президента России Владимира Путина.
Ранее глава оборонного ведомства рассказал, что тоже привился российской вакциной от коронавируса, сообщает Газета.ру. Шойгу добавил, что после укола у него не наблюдалось никаких побочных эффектов.
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