Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 в России управляемой

Ситуация с распространением СOVID-19 в России управляема. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, подчеркнув, что говорить об этом позволяет достаточное количество развернутых коек и наличие подготовленного медицинского персонала.

При этом, Мурашко отметил, что наиболее серьезная ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается в крупных городах, включая столицу.

Также министр пояснил, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса в том случае, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры. К ним, в частности, относятся соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок в общественных местах и дезинфекция рук, подчеркивает РИА ФАН.

Определены сроки ввода в гражданский оборот вакцины от коронавируса

Ранее в понедельник, 5 октября, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что десятая часть жителей Земли могут быть инфицированы COVID-19.

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом», — заявил Райан в ходе выступления на специальной сессии Исполкома ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией коронавируса.

В целом в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших.

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ФОТО: РИА Новости
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