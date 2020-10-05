Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 в России управляемой
Ситуация с распространением СOVID-19 в России управляема. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, подчеркнув, что говорить об этом позволяет достаточное количество развернутых коек и наличие подготовленного медицинского персонала.
При этом, Мурашко отметил, что наиболее серьезная ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается в крупных городах, включая столицу.
Также министр пояснил, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса в том случае, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры. К ним, в частности, относятся соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок в общественных местах и дезинфекция рук, подчеркивает РИА ФАН.
Ранее в понедельник, 5 октября, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что десятая часть жителей Земли могут быть инфицированы COVID-19.
«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом», — заявил Райан в ходе выступления на специальной сессии Исполкома ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией коронавируса.
В целом в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 в России управляемой
- Глава Дагестана ушел в отставку
- Скончался Герой Советского Союза Александр Семенов
- Женщина в Таиланде умерла, съев краба мечехвоста
- Названа причина массового падения в обморок псковских школьников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru