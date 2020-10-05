Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 в России управляемой

Ситуация с распространением СOVID-19 в России управляема. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, подчеркнув, что говорить об этом позволяет достаточное количество развернутых коек и наличие подготовленного медицинского персонала.

При этом, Мурашко отметил, что наиболее серьезная ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается в крупных городах, включая столицу.

Также министр пояснил, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса в том случае, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры. К ним, в частности, относятся соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок в общественных местах и дезинфекция рук, подчеркивает РИА ФАН.