Определены сроки ввода в гражданский оборот вакцины от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что полномасштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот может начаться уже в конце октября.
Ситуацию с COVID-19 в России министр считает управляемой. По его словам, наиболее серьёзная обстановка складывается в крупных городах, в том числе в Москве, а избежать второй волны позволят использование масок, социальное дистанцирование, обработка рук. Глава Минздрава также отмечает большое желание россиян сделать прививку от коронавируса, передаёт ТАСС.
Двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19 была разработана российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России. Препарату выдали временную регистрацию - до 1 января 2021 года.
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