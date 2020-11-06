Глава Минздрава: 250 тысяч россиян лечатся от COVID-19 в больницах

Около 250 тысяч россиян проходят лечение от коронавируса в медучреждениях страны. Об этом рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.

По словам министра, на данный момент в России насчитывается порядка 900 тысяч больных. Около 650 тысяч из них лечатся амбулаторно, остальные находятся на стационарном лечении в больницах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома в целях сдерживания распространения коронавируса.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в России зафиксировано 1,73 млн случаев заболевания, 1,3 млн человек выздоровели, 29 887 скончались.

