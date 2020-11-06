В Роспотребнадзоре рекомендовали провести новогодние праздники дома
6 ноября 202020:59
Россиянам рекомендовали провести новогодние праздники дома в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказала глава ведомства Анна Попова.
По словам Поповой, также хорошо будет уехать на дачу при наличии такой возможности. Глава Роспотребнадзора также напомнила, что при пересечении границы можно попасть на карантин на территории другой страны.
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6 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru