Гребенщиков поблагодарил критика Сапрыкина, который назвал его «агентом иного»

Иноагент Борис Гребенщиков в интервью литературному критику Галине Юзефович ответил на вопрос, расстроился ли он, когда его признали иноагентом.

Борис Гребещиков заявил, что война на планете «никогда не прекращалась»

«Я предполагаю, что это может утяжелить какие-то вещи, которые я делаю. Простите, я не признаю право этих людей хоть как-то меня называть. Как бы они меня не называли. Я им такого права не давал», - сказал он.

При этом он поблагодарил музыкального критика Юрия Сапрыкина за то, что тот назвал БГ настоящим иноагентом, то есть «агентом иного» в российской жизни.

Ранее лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин заявил, что удивился, когда признанные иноагентами Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, ранее тесно дружившие с властью, вдруг стали либералами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
ТЕГИ:ИноагентыКультураРок-музыкаМузыкантыБорис Гребенщиков

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