Гребенщиков поблагодарил критика Сапрыкина, который назвал его «агентом иного»
Иноагент Борис Гребенщиков в интервью литературному критику Галине Юзефович ответил на вопрос, расстроился ли он, когда его признали иноагентом.
«Я предполагаю, что это может утяжелить какие-то вещи, которые я делаю. Простите, я не признаю право этих людей хоть как-то меня называть. Как бы они меня не называли. Я им такого права не давал», - сказал он.
При этом он поблагодарил музыкального критика Юрия Сапрыкина за то, что тот назвал БГ настоящим иноагентом, то есть «агентом иного» в российской жизни.
Ранее лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин заявил, что удивился, когда признанные иноагентами Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, ранее тесно дружившие с властью, вдруг стали либералами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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