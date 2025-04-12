У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,0
12 апреля 202507:53
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали у берегов острова Новая Ирландия Папуа-Новой Гвинеи. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Подземные толчки произошли в 03:47 UTC (06:47 мск). Их зафиксировали в 836 километрах северо-восточнее столицы Порт-Морсби. Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров.
Данных о жертвах и разрушениях нет, угрозу цунами не объявляли.
Ранее мощное землетрясение произошло в Индонезии, его магнитуда составила 5,8.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,0
- Силы ПВО уничтожили над территорией России 36 украинских дронов
- В Таиланде с загоревшегося туристического теплохода спасли 26 человек
- Самолет Уиткоффа, предположительно, прилетел в Оман
- В пяти районах Ростовской области уничтожили беспилотники
- Умер режиссер «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф
- Суд взыскал с Ренаты Литвиновой долг по коммунальным платежам
- Хоккеист Бэкстрем подарил Александру Овечкину козленка
- Келлог заявил, что не предлагал разделять Украину
- В Марокко самолет приземлился за пределами ВПП, пострадали три человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru