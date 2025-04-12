У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали у берегов острова Новая Ирландия Папуа-Новой Гвинеи. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Подземные толчки произошли в 03:47 UTC (06:47 мск). Их зафиксировали в 836 километрах северо-восточнее столицы Порт-Морсби. Очаг землетрясения находился на глубине 58 километров.

Данных о жертвах и разрушениях нет, угрозу цунами не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло в Индонезии, его магнитуда составила 5,8.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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