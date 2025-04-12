В Таиланде с загоревшегося туристического теплохода спасли 26 человек
Туристический теплоход загорелся в море в Таиланде, с судна спасли 26 человек. Об этом пишет газета Naewna.
По ее данным, инцидент произошел в провинции Пхангнга. Теплоход с 10 членами экипажа и 16 туристами отправился в открытое море на дайвинг. Примерно в 25 км от берега на судне возник пожар, огонь охватил нижнюю и среднюю палубы.
Находившиеся на борту сели в спасательную шлюпку, их спасло проходящее мимо судно. Никто не пострадал. Причина возгорания не установлена.
Ранее СМИ сообщили, что на Пхукете туристы из России застряли в открытом море на сломанной лодке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru