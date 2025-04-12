В Таиланде с загоревшегося туристического теплохода спасли 26 человек

Туристический теплоход загорелся в море в Таиланде, с судна спасли 26 человек. Об этом пишет газета Naewna.

По ее данным, инцидент произошел в провинции Пхангнга. Теплоход с 10 членами экипажа и 16 туристами отправился в открытое море на дайвинг. Примерно в 25 км от берега на судне возник пожар, огонь охватил нижнюю и среднюю палубы.

Находившиеся на борту сели в спасательную шлюпку, их спасло проходящее мимо судно. Никто не пострадал. Причина возгорания не установлена.

Ранее СМИ сообщили, что на Пхукете туристы из России застряли в открытом море на сломанной лодке.

