Силы ПВО уничтожили над территорией России 36 украинских дронов

«За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля... перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в министерстве.

Так, над Курской областью сбили 18 БПЛА, над Ростовской - 13, над Орловской и Белгородской - по два, еще один - над Краснодарским краем.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники ВСУ уничтожили в двух городах и трех районах региона.

