Силы ПВО уничтожили над территорией России 36 украинских дронов
Более 30 беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России дежурные средства ПВО. Об этом сообщило Минобороны.
«За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля... перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в министерстве.
Так, над Курской областью сбили 18 БПЛА, над Ростовской - 13, над Орловской и Белгородской - по два, еще один - над Краснодарским краем.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники ВСУ уничтожили в двух городах и трех районах региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru