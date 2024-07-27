Глава Минюста предложил реформу нотариата с усилением роли государства
Глава Минюста Константин Чуйченко предложил реформу нотариальной деятельности с усилением роли государства в ней. Об этом пишет РБК.
Так, министерство предлагает изменить порядок лишения нотариуса полномочий, наделив правом такого обращения не только нотариальные палаты, но и Минюст. Также ведомство может получить возможность прекращать статус нотариуса самостоятельно. Кроме того, Минюст предложил установить контроль за деятельностью специалистов и ввести единую проверку работы и правил делопроизводства, которую будут проводить комиссии из представителей органов юстиции и нотариата.
Кроме того, планируется повышение требований к претендентам на осуществление нотариальной деятельности: кандидату будет необходимо юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» либо специалитет. Также Минюст хочет ввести для претендентов на должности председателя Федеральной нотариальной палаты и региональных органов предварительное согласование с министерством либо его территориальным органом. Срок пребывания в должности главы палаты составит четыре срока, один председатель не сможет занимать пост более двух сроков.
Также в рамках реформы планируется изменить и процедуру установления тарифов на нотариальную деятельность. По словам Чуйченко, модель, «при которой искусственная монополия самостоятельно рассчитывает тариф и безапелляционно предлагает государству его утвердить», неприемлема. Глава Минюста указал, что тарифы для всех нотариальных действий должны быть установлены государством.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru