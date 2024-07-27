Глава Минюста предложил реформу нотариата с усилением роли государства

Так, министерство предлагает изменить порядок лишения нотариуса полномочий, наделив правом такого обращения не только нотариальные палаты, но и Минюст. Также ведомство может получить возможность прекращать статус нотариуса самостоятельно. Кроме того, Минюст предложил установить контроль за деятельностью специалистов и ввести единую проверку работы и правил делопроизводства, которую будут проводить комиссии из представителей органов юстиции и нотариата.

Кроме того, планируется повышение требований к претендентам на осуществление нотариальной деятельности: кандидату будет необходимо юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» либо специалитет. Также Минюст хочет ввести для претендентов на должности председателя Федеральной нотариальной палаты и региональных органов предварительное согласование с министерством либо его территориальным органом. Срок пребывания в должности главы палаты составит четыре срока, один председатель не сможет занимать пост более двух сроков.

Также в рамках реформы планируется изменить и процедуру установления тарифов на нотариальную деятельность. По словам Чуйченко, модель, «при которой искусственная монополия самостоятельно рассчитывает тариф и безапелляционно предлагает государству его утвердить», неприемлема. Глава Минюста указал, что тарифы для всех нотариальных действий должны быть установлены государством.

