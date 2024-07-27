В России предельный возраст нотариусов могут увеличить до 80 лет
Предельный возраст российских нотариусов могут увеличить до 80 лет, соответствующие поправки предусмотрены законопроектом о нотариате. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко, передает РИА Новости.
Министр рассказал в Совете Федерации о подготовке проекта «О нотариате и нотариальной деятельности», предлагающего внести ряд изменений в действующее законодательство. По словам Чуйченко, сокращения предельного возраста нотариусов – 75 лет — не планируется.
«Наоборот, по решению палат, согласованному с органами юстиции, полномочия ежегодно можно будет продлять до 80 лет», — указал министр.
Также глава Минюста заявил о готовящихся изменениях в системе допуска в профессию нотариуса, в частности, порядке проведения конкурсов. За процедуру отбора новых специалистов будут отвечать единые государственные квалификационные комиссии, состоящие из трех членов от юстиции, трех от нотариальной палаты, еще двух — от исполнительной и законодательной власти субъекта РФ.
Между тем в Госдуме разработали законопроект, предполагающий взыскание долгов по ЖКХ через нотариусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru