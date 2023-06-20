Глава Минцифры заявил о возвращении IT-специалистов без специальной программы

Программа так называемой «обратной релокации» для специалистов по информационным технологиям, о которой шла речь с 2022 года, не понадобилась. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По его словам, «айтишники» и так возвращаются в Россию, причём тенденцию фиксируют и сами IТ-компании, а также площадки по побору персонала. Шадаев назвал это «хорошей новостью». Министр пообещал максимум через две недели обнародовать обобщённые данные о том, сколько IТ-специалистов уже возвратились на родину из-за рубежа.