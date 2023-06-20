Глава Минцифры исключил обсуждение входа в интернет по паспорту

Российские власти не обсуждают возможность введения обязательной идентификации по паспорту для входа в интернет, заверил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, проводится только работа по созданию системы 100% блокирования тех ресурсов, доступ к которым ограничен законом. Данным направлением занимается Роскомнадзор.

Таким образом Шадаев прокомментировал публикации некоторых средств массовой информации, в которых утверждалось, что в стране разрабатывается обособленный сегмент Рунета. Согласно источникам, в нём будут только разрешенные в России сайты, а входить придётся по специальному идентификатору, который можно будет получить только по паспорту.