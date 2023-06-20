Глава Минцифры исключил обсуждение входа в интернет по паспорту
Российские власти не обсуждают возможность введения обязательной идентификации по паспорту для входа в интернет, заверил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, проводится только работа по созданию системы 100% блокирования тех ресурсов, доступ к которым ограничен законом. Данным направлением занимается Роскомнадзор.
Таким образом Шадаев прокомментировал публикации некоторых средств массовой информации, в которых утверждалось, что в стране разрабатывается обособленный сегмент Рунета. Согласно источникам, в нём будут только разрешенные в России сайты, а входить придётся по специальному идентификатору, который можно будет получить только по паспорту.
Как подчеркнул глава Минцифры, Россия не намерена сама отсоединять себя от глобальной сети, однако приходится принимать во внимание такие риски извне. Шадаев назвал «своим кошмаром» прошлогоднюю ситуацию, когда отечественных операторов начали массово отключать от международных точек обмена трафиком в рамках санкционного давления.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», к 2035 году в России может появиться сотово-спутниковая сеть связи, с помощью которой можно будет звонить, выходить в интернет и смотреть ТВ во всех уголках страны, включая Заполярье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru