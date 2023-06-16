«Править бал»: Кому доверят интернет-торговлю алкоголем в России

Ранее в правительство России направили законопроект о правилах продажи в интернете и доставки алкоголя. Об этом сообщило издание РБК. Онлайн-продажей и доставкой алкоголя смогут заниматься компании, которые имеют лицензии на хранение, закупку и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на ее розничную продажу при условии включения сайта продавца в специальный реестр. Каширин одобрил законопроект, но отметил, что он нуждается в доработке.

«То, что направили такой законопроект, — это хорошо. Эксперимент, предложенный “Почтой России”, — абсолютно мертворожденная история, от него не было бы никакого толку. Однако я считаю неправильным, что интернет-торговлей должны заниматься компании, имеющие розничную лицензию. В России десятки тысяч компаний, у которых есть такая лицензия. Невозможно контролировать этот рынок, число игроков онлайн-торговли должно быть разумно ограничено, иначе будет множество нарушений. Считаю, что интернет-торговлей должны заниматься компании, обладающие только оптовыми лицензиями, интернет-лицензии позволят им осуществлять розничную торговлю», — сказал Каширин.

Собеседник НСН согласился с тем, что нововведение позволит сократить долю фальсификата.

«Помогать государству бороться с фальсификатом должны легальные игроки, которые покажут потребителю, сколько на самом деле стоит легальная продукция, которые будут нести ответственность за это. Если же их не допускать на этот рынок, править бал будут нечистые на руку торговцы. В этом и цель законопроекта — бороться с фальсификатом», — подытожил он.

Ранее Комитет по экономической политике Госдумы выступил с предложением назначить минимальные розничные цены на весь алкоголь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

