Глава Минтруда заявил о необходимости пересмотреть закон о занятости
Глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что действующий в стране закон о занятости был принят более 30 лет назад, сообщает РИА Новости.
На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей он указал о необходимости кардинальных изменений, так как рынок труда постоянно меняется.
«Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, то есть совершенно новой его редакции», - заключил министр.
Ранее Котяков заявил, что в 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет выше прожиточного минимума на 17%, сообщает RT.
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