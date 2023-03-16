Глава Минтруда заявил о необходимости пересмотреть закон о занятости

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей он указал о необходимости кардинальных изменений, так как рынок труда постоянно меняется.

«Действующий закон о занятости требует глобальных изменений, то есть совершенно новой его редакции», - заключил министр.

Ранее Котяков заявил, что в 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет выше прожиточного минимума на 17%, сообщает RT.

