Глава Минтруда рассказал о четырех выходных на майские праздники в 2024 году
Три выходных дня придется в 2024 году на День защитника Отечества (23 февраля), а также на Международный женский день (8 марта), так как оба праздника выпадают на пятницу. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в беседе с Известиями на полях Петербургского международного экономического форума.
Минтруд в ближайшее время опубликует проект соответствующего постановления, отмечает Газета.ру. Кроме того, планируется, что новогодние каникулы в следующем году продлятся до 8 января.
«А на майские будет два периода — на 1 Мая и 9 Мая. Причем в этом году 1 Мая выпадает на среду», — отметил министр.
По словам Котякова, Минтруд «концентрирует майские» для удобства россиян. Ведомство подготовило проект, согласно которому два рабочих дня в конце апреля станут выходными: один из них перенесут с субботы, 27 апреля, другой — с ноябрьских праздников. Таким образом, каникулы на Первомай начнутся 28 апреля и завершатся 2 мая.
Котяков указал, что Минтруд постарался сохранить баланс между праздниками в январе и мае для полноценных новогодних каникул.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Учитель призвал выдвинуть российский фильм на «Оскар» в 2023 году
- Глава Минтруда рассказал о четырех выходных на майские праздники в 2024 году
- Рогов: Россия вернула контроль над селом Пятихатки
- Появилось видео, как Макрон залпом выпивает бутылку пива
- «Яндекс» оштрафован на 2 млн рублей
- Перечислены регионы РФ с лучшими доходами населения
- Заведено дело после травмирования ребенка на батуте в Краснодарском крае
- На Украине изменили приказ о запрете соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами
- МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
- СМИ: пограничники Румынии обнаружили в горах украинских вооруженных коллег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru