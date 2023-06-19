Глава Минтруда рассказал о четырех выходных на майские праздники в 2024 году

Минтруд в ближайшее время опубликует проект соответствующего постановления, отмечает Газета.ру. Кроме того, планируется, что новогодние каникулы в следующем году продлятся до 8 января.

«А на майские будет два периода — на 1 Мая и 9 Мая. Причем в этом году 1 Мая выпадает на среду», — отметил министр.

По словам Котякова, Минтруд «концентрирует майские» для удобства россиян. Ведомство подготовило проект, согласно которому два рабочих дня в конце апреля станут выходными: один из них перенесут с субботы, 27 апреля, другой — с ноябрьских праздников. Таким образом, каникулы на Первомай начнутся 28 апреля и завершатся 2 мая.

Котяков указал, что Минтруд постарался сохранить баланс между праздниками в январе и мае для полноценных новогодних каникул.

