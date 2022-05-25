Глава Минтруда назвал размер повышенной пенсии в России

Индексация пенсий неработающим пенсионерам коснется 35 миллионов человек. Об этом сообщил на заседании президиума Госсовета министр труда Антон Котяков. По его словам, средний размер пенсии составит 19 360 рублей.

Путин заявил, что накопленная с начала года инфляция превысила 11%

Повышенную пенсию начнут доставлять гражданам уже 3 июня, добавил глава Минтруда.

Ранее дал президент РФ Владимир Путин дал поручение повысить пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум в России с 1 июня на 10%.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПенсииМинтруд
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