Путин заявил, что накопленная с начала года инфляция превысила 11%

По его словам, текущий год - непростой для российской экономики, однако не все возникшие сложности связаны со специальной военной операцией на Украине.

Выступая на заседании президиума Госсовета РФ, посвящённом социальной поддержке граждан, российский лидер отметил, что за рубежом инфляция сопоставима.

«В странах, которые не проводят никакие операции, скажем, за океаном, в Северной Америке, в Европе инфляция сопоставимая. А если посмотреть на структуру их экономики - даже больше, чем у нас. А в некоторых соседних странах - в разы больше», - сказал Путин

Президент добавил, что несмотря на это, российские власти всё равно должны реагировать на показатели инфляции.

Ранее Путин, выступая на заседании президиума Госсовета, предложил поднять пенсии безработным пенсионерам на 10 % с 1 июня, сообщают «Невские новости».

