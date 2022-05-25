Путин объявил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%

Пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум в России будут повышены с 1 июня на 10%. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в среду.

По его словам, прожиточный минимум в среднем по стране составит 12919 рублей. МРОТ увеличится до 15278 рублей в месяц.

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Путин заявил, что главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил необходимость увеличения соцвыплат «бурлением экономики» и двукратным ростом цен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МРОТПенсииИндексация
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