Путин объявил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%
Пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум в России будут повышены с 1 июня на 10%. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в среду.
По его словам, прожиточный минимум в среднем по стране составит 12919 рублей. МРОТ увеличится до 15278 рублей в месяц.
Путин заявил, что главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил необходимость увеличения соцвыплат «бурлением экономики» и двукратным ростом цен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Путин объявил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%
- Сеть Uniqlo опровергла слухи о скором открытии магазинов в России
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина
- Путин предложил считать всех участников спецоперации героями и увеличить им выплаты
- Полузащитник Магомед Оздоев покинул ФК «Зенит»
- Германия с 1 июня смягчит антиковидные правила въезда в страну
- Кудрин призвал не спешить с выходом России из международных соглашений
- МИД РФ: Россия не будет выходить из ВОЗ
- Варшава предложила ввести пошлины для стран-импортеров российской нефти
- В Белгородской области один человек был ранен при обстреле села Журавлевка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru