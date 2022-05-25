Путин объявил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%

Пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум в России будут повышены с 1 июня на 10%. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в среду.

По его словам, прожиточный минимум в среднем по стране составит 12919 рублей. МРОТ увеличится до 15278 рублей в месяц.