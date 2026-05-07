Роскомнадзор заявил об отражении 1246 кибератак на важные ресурсы в апреле
В апреле специалистами было отражено отразили 1246 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов госуправления и операторов связи. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает RT.
В ведомстве указали, что максимальная мощность кибератаки в середине весны достигла 1,03 Тбит/с, а максимальная продолжительность превысила пять дней.
Также отмечается, что чаще всего DDoS-атаки совершались c IP-адресов, которые зарегистрированы в Бразилии, Нидерландах, Франции, ФРГ и США.
Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук заявил «Радиоточке НСН», что целью кибератак на российские компании является не шумиха в СМИ, а ослабление критической инфраструктуры.
