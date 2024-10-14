Глава Минсельхоза назвала пастилу заменой хлебу

Глава Минсельхоза России Оксана Лут призналась, что вместо хлеба ест пастилу. Об этом сообщило издание РБК.

«Франция не справляется»: Страны Африки переходят на российское зерно

По ее словам, пастила — знаковый российский продукт, о существовании которого «должен узнать весь мир».

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе пересмотрят прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЕдаХлебМинсельхоз

Горячие новости

Все новости

партнеры