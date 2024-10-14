Глава Минсельхоза назвала пастилу заменой хлебу
14 октября 202420:14
Глава Минсельхоза России Оксана Лут призналась, что вместо хлеба ест пастилу. Об этом сообщило издание РБК.
По ее словам, пастила — знаковый российский продукт, о существовании которого «должен узнать весь мир».
Ранее сообщалось, что в Минсельхозе пересмотрят прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции.
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- Глава Минсельхоза назвала пастилу заменой хлебу
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru