Глава Минсельхоза назвала пастилу заменой хлебу

По ее словам, пастила — знаковый российский продукт, о существовании которого «должен узнать весь мир».

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе пересмотрят прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции.

