В Минсельхозе пересмотрят прогноз по урожаю зерна
На этой неделе в Минсельхозе пересмотрят прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), передает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Оксану Лут.
Говоря о регионах, где действует режим КТО, Лут отметила, что речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях.
«На этой неделе. Сейчас подбиваем цифры», — сообщила она.
Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в России в 2024 году составляет 132 миллиона тонн.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил НСН, что официальная приостановка ввоза казахского зерна говорит о том, что Москва устала от нечестных условий транзита своего зерна через Астану, так как в обмен на льготы Россия получает драконовские тарифы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru