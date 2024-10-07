В Минсельхозе пересмотрят прогноз по урожаю зерна

На этой неделе в Минсельхозе пересмотрят прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), передает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Оксану Лут.

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Говоря о регионах, где действует режим КТО, Лут отметила, что речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях.

«На этой неделе. Сейчас подбиваем цифры», — сообщила она.

Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в России в 2024 году составляет 132 миллиона тонн.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил НСН, что официальная приостановка ввоза казахского зерна говорит о том, что Москва устала от нечестных условий транзита своего зерна через Астану, так как в обмен на льготы Россия получает драконовские тарифы.

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ФОТО: РИА Новости
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