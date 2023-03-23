Глава Минпросвещения заявил, что ЕГЭ каждый год совершенствуется
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) каждый год совершенствуется, экзамен проходит объективно. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что если есть предложения по совершенствованию экзамена, то они будут рассмотрены. По словам Кравцова, ЕГЭ является объективной процедурой без утечек.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в разговоре с НСН отметил, что ЕГЭ не подходит для проверки знаний по гуманитарным дисциплинам. По его словам, в этой части формат необходимо менять.
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