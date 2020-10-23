Глава Минпросвещения сделал прививку от COVID-19

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сделал прививку от COVID-19. Об этом рассказал его пресс-секретарь Сергей Шатунов, пишет РИА Новости.

В Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена» также опубликовали информацию о том, что Кравцов привился от коронавирусной инфекции.

Кстати, ранее Сергей Кравцов заявил, что средние учебные заведения в России не будут переводиться на дистанционный вариант обучения в связи с эпидемией коронавируса.