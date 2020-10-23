Глава Минпросвещения сделал прививку от COVID-19

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сделал прививку от COVID-19. Об этом рассказал его пресс-секретарь Сергей Шатунов, пишет РИА Новости.

В Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена» также опубликовали информацию о том, что Кравцов привился от коронавирусной инфекции.

Кстати, ранее Сергей Кравцов заявил, что средние учебные заведения в России не будут переводиться на дистанционный вариант обучения в связи с эпидемией коронавируса.

Минпросвещения: О локдауне в школах речи не идет

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе учеников 6—11-х классов столичных школ на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

В свою очередь, о том, что ни одна страна в мире пока не готова к переходу на дистанционное образование, ранее рассказала директор Институт образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, пишет РИА ФАН. По её оценке, учиться удалённо вполне возможно, однако взрослеть без очного общения — трудно.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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