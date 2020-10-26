Глава Минпросвещения России рассказал о ситуации с COVID-19 в школах

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в российских школах нет вспышек заболеваемости коронавирусом.

Глава Минпросвещения в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что эпидемиологическая ситуация в школах страны «абсолютно управляемая».

По словам министра, с начала учебного года 400 российских школ были закрыты на карантин и позже вернулись в нормальный режим работы. На данный момент карантин объявлен в 0,3% школ страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в столице не нужно вводить новые ограничения, требуется лишь соблюдать существующие меры.

Всего в России зафиксировано 1,48 млн случаев заболевания коронавирусом, 1,12 млн человек выздоровели, 25525 человек скончались.

