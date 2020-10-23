Собянин: Москве не нужны новые ограничения из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не требуется введение дополнительных коронавирусных ограничений.

Об этом Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам столичного мэра, городу не нужны новые ограничения, однако «требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты».

Кроме того, Собянин сообщил, что за прошедшие недели в Москве зафиксированы рекорды заболеваемости и случаев госпитализации из-за COVID-19. Мэр подчеркнул, что текущая обстановка даёт надежду на снижение динамики заболеваемости.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что распространение коронавирусной инфекции в Москве замедляется, нет взрывного роста количества заражений.

По состоянию на 23 октября в Москве выявлено 386 908 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 285 271 человек выздоровели, 6 249 скончались.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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