Собянин: Москве не нужны новые ограничения из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не требуется введение дополнительных коронавирусных ограничений.

Об этом Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам столичного мэра, городу не нужны новые ограничения, однако «требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты».

Кроме того, Собянин сообщил, что за прошедшие недели в Москве зафиксированы рекорды заболеваемости и случаев госпитализации из-за COVID-19. Мэр подчеркнул, что текущая обстановка даёт надежду на снижение динамики заболеваемости.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что распространение коронавирусной инфекции в Москве замедляется, нет взрывного роста количества заражений.

По состоянию на 23 октября в Москве выявлено 386 908 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 285 271 человек выздоровели, 6 249 скончались.





