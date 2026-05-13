В Москве запущен масштабный проект профориентации для старшеклассников
Профориентацию до конца 2026 года пройдут 35 тысяч учеников 10 и 11 классов московских школ. Об этом журналистам рассказала замруководителя службы занятости населения столицы и центра «Профессии будущего» Елена Дурнева.
По её словам, Московская служба занятости уже несколько лет занимается профориентацией девятиклассников. Стартовавший в 2026 году новый масштабный проект рассчитан на учащихся 10 и 11 классов.
«Сначала был пилот, к сегодняшнему дню у нас профориентации уже прошли больше восьми тысяч человек. До конца июня у нас будет 15 тысяч десятиклассников и одиннадцатиклассников, а до конца календарного года всего профориентацию пройдут 35 тысяч», – отметила Дурнева.
Она рассказала, что после прохождения профтестирования ребята общаются с индивидуальным карьерным консультантом, а затем наступает следующий этап – это общение с московскими вузами. Дурнева указала, что к проекту присоединились свыше 50 партнеров. Это московские вузы и вузы первой линейки. Отмечается, что на встречах присутствуют не только взрослые сотрудники университетов, но и бывшие и сегодняшние студенты, желающие рассказать о своем университете.
В финале проводится тренинг, на котором школьникам «рассказывают, какими инструментами пользоваться для того, чтобы выстраивать свой дальнейший карьерный маршрут».
Дурнева добавила, что результаты обратной связи говорят о том, что практически 100% прошедших профориентацию заявляют, что она была им полезна.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что программа профориентации разработана для учеников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей. Она включает в себя пять этапов. На первом школьников знакомят с рынком труда столицы и карьерными треками, а затем при помощи тестирования определяют их интересы и сильные стороны, затем каждого школьника ориентируют в выборе профессии.
После этого на встречах с представителями вузов им рассказывают о программах обучения и условиях поступления. А финальный этап - мастер-класс «Создай свою модель успеха», позволяет старшеклассникам «освоить конкретные цифровые инструменты по выбору вуза и сформировать пошаговый план действий для поступления».
Градоначальник добавил, что в число партнёров проекта входят такие образовательные учреждения, как Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Российский экономический университет имени Плеханова и Московский государственный технический университет имени Баумана.
Горячие новости
- Никаких блокбастеров: Как погода и репертуар подвели кинотеатры в майские праздники
- Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян
- Кто супергерой? Выплаты школьным учителям за стобалльников по ЕГЭ назвали нечестными
- Зерновой союз назвал риски слишком поздней посевной кампании 2026 года
- Песков рассказал об обмене информацией между Россией и Украиной
- Песков назвал условие для перехода к полноформатным переговорам с Украиной
- В концу сезона Россия перегонит объемы поставок зерна 2025 года
- Из-за блокады Ормузского пролива страны увеличивают закупки зерна
- Обесценятся сами: Делягин объяснил, почему вклады россиян не заморозят
- Перекрытие Ормузского пролива взвинтило стоимость удобрений на 30%