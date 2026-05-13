В Москве запущен масштабный проект профориентации для старшеклассников

По её словам, Московская служба занятости уже несколько лет занимается профориентацией девятиклассников. Стартовавший в 2026 году новый масштабный проект рассчитан на учащихся 10 и 11 классов.

«Сначала был пилот, к сегодняшнему дню у нас профориентации уже прошли больше восьми тысяч человек. До конца июня у нас будет 15 тысяч десятиклассников и одиннадцатиклассников, а до конца календарного года всего профориентацию пройдут 35 тысяч», – отметила Дурнева.

Она рассказала, что после прохождения профтестирования ребята общаются с индивидуальным карьерным консультантом, а затем наступает следующий этап – это общение с московскими вузами. Дурнева указала, что к проекту присоединились свыше 50 партнеров. Это московские вузы и вузы первой линейки. Отмечается, что на встречах присутствуют не только взрослые сотрудники университетов, но и бывшие и сегодняшние студенты, желающие рассказать о своем университете.

В финале проводится тренинг, на котором школьникам «рассказывают, какими инструментами пользоваться для того, чтобы выстраивать свой дальнейший карьерный маршрут».

Дурнева добавила, что результаты обратной связи говорят о том, что практически 100% прошедших профориентацию заявляют, что она была им полезна.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что программа профориентации разработана для учеников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей. Она включает в себя пять этапов. На первом школьников знакомят с рынком труда столицы и карьерными треками, а затем при помощи тестирования определяют их интересы и сильные стороны, затем каждого школьника ориентируют в выборе профессии.

После этого на встречах с представителями вузов им рассказывают о программах обучения и условиях поступления. А финальный этап - мастер-класс «Создай свою модель успеха», позволяет старшеклассникам «освоить конкретные цифровые инструменты по выбору вуза и сформировать пошаговый план действий для поступления».

Градоначальник добавил, что в число партнёров проекта входят такие образовательные учреждения, как Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Российский экономический университет имени Плеханова и Московский государственный технический университет имени Баумана.