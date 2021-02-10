Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании
Личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, запрещено использовать в образовательных целях. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
Она пояснила, что 70-80% детей используют телефон для обучения, а это самое неподходящий для этого гаджет. По словам специалиста, у смартфонов слишком маленький экран.
В связи с этим Роспотребнадзор вводит новые требования к электронным средствам обучения. В них говорится, что мобильные средства связи в образовательных целях использовать нельзя, передает РИА Новости.
Планшеты и ноутбуки под запрет не попали.
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