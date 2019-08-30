Что мешает плохому учителю
Минпросвещения велело исключить мобильные телефоны на уроках.
На школьных уроках мобильные телефоны совсем не нужны. Таково мнение министра просвещения Ольги Васильевой. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», во время образовательного процесса дети получают знания и телефоны им совсем не нужны. Он отметила, что не все московские школы с ней согласились, но она не будет менять свою позицию. «Мы рекомендуем четко и жёстко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса», - заявила она на Общероссийском родительском собрании. Исключение она допустила только для детей, которым нужно постоянно иметь при себе гаджет и быть на связи по состоянию здоровья. 19 августа Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор официально рекомендовали школам ограничить использование смартфонов и гаджетов, чтобы ограничить потенциальный вред от их использования для здоровья детей и для учебного процесса. Васильева отметила, что, по данным опроса общественности, запрет на использование мобильных в школе поддерживают 89% родителей, 90% учителей и даже 61% самих детей.
Неоднозначная инициатива – запретить школьникам носить в учебные заведения телефоны – впервые прозвучала в начале июля на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Выдвинула ее спикер Совета Федерации. Валентина Матвиенко обратила внимание на озабоченность и учителей и родителей тем, что наличие телефонов отвлекает от учебного процесса. А на переменах «вместо общения, движения (…), берут телефоны, играют в игры, отвыкают общаться друг с другом», - сетовала Валентина Матвиенко.
Наивной называл попытку запретить телефоны в школах заслуженный учитель России Евгений Ямбург. В эфире НСН он сравнил это с давней попыткой запретить джинсы. Хорошему же учителю мобильник на уроке – не помеха, - убежден Евгений Ямбург, приводивший примеры использования гаджетов на уроках физкультуры и географии. Тогда, в июле, заслуженный учитель России полагал, что про запрет телефонов в школах поговорят и забудут. Наивно полагал…
Более 30 лет назад учительница русского языка и литературы ругалась на автора этих строк и его одноклассников, являвшихся к ней на уроки с электронными часами на запястьях. «Снимайте свои будильники!» - возмущалась она, заверяя, что сама знает, когда время занятия подойдет к концу. Джинсы вместо школьных брюк ее тоже страшно возмущали, но от требований снять еще и «неуставные» штаны она все же воздерживалась.
Тогда часы, сегодня смартфоны, завтра еще какое-нибудь изобретение запретят к использованию в школе. Все-таки в этой дискуссии, как представляется, прав, скорее, Евгений Ямбург: плохому учителю всегда что-то мешает. Как плохому танцору…
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