Глава Минпросвещения допустил частичный перевод ЕГЭ в дистанционный формат
Вопрос о переводе каких-то элементов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционный формат может быть поднят на обсуждение, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Если это обосновано, то это нужно делать, но обсуждая», - цитирует Кравцова ТАСС.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал призыв вице-спикера Госдумы Петра Толстого пересмотреть подход к образованию и отменить ЕГЭ.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев осенью прошлого года не исключил, что в будущем выпускники будут сдавать ЕГЭ в дистанционном формате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru