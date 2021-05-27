Глава Минпросвещения допустил частичный перевод ЕГЭ в дистанционный формат

Вопрос о переводе каких-то элементов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционный формат может быть поднят на обсуждение, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Если это обосновано, то это нужно делать, но обсуждая», - цитирует Кравцова ТАСС.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал призыв вице-спикера Госдумы Петра Толстого пересмотреть подход к образованию и отменить ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев осенью прошлого года не исключил, что в будущем выпускники будут сдавать ЕГЭ в дистанционном формате.

