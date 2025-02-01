Глава Минобрнауки рассказал об увеличении квот для участников СВО в вузах

Ряд университетов России, которые должны были выделить не менее 10% бюджетных мест по квоте для участников специальной военной операции и членов их семей, приняли решение увеличить квоту в несколько раз. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в беседе с РИА Новости.

Фальков: Число бюджетных мест в вузах в 2025 году сохранят на уровне 2024-го

«Квота должна быть не меньше 10% от выделенных бюджетных мест... Целый ряд университетов дальше сами принимают решение и увеличивают квоты — до 20 и 30%. Поэтому в этом смысле все нормально», — поделился министр.

Фальков подчеркнул, что вузы принимают решение об увеличении квот «в зависимости от того, какая потребность». В этом вопросе многое зависит от конкретного региона и престижа учебного заведения.

По данным Минобрнауки, сегодня в российских вузах обучаются свыше 31 тысячи участников СВО и их детей. В 2024 году университеты приняли более 14,9 тысячи студентов на бюджетные места по соответствующей квоте.

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ФОТО: РИА Новости
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