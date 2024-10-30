Фальков: Число бюджетных мест в вузах в 2025 году сохранят на уровне 2024-го

По его словам, эти же контрольные цифры планируется сохранить и на будущий учебный год.

Вместе с тем, как отметил министр, изменения произойдут внутри структуры распределения бюджетных мест. Фальков рассказал, что будет увеличено число бюджетных мест по приоритетным направлениям, к котором относятся медицина, педагогика и специальности научно-технологической сферы.

Ранее Фальков заявил, что 73% бюджетных мест в вузах на 2024/2025 год получили регионы России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

