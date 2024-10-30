Фальков: Число бюджетных мест в вузах в 2025 году сохранят на уровне 2024-го
На учебный год в 2024 году было установлено более 592 тысяч бюджетных мест, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщает «Интерфакс».
По его словам, эти же контрольные цифры планируется сохранить и на будущий учебный год.
Вместе с тем, как отметил министр, изменения произойдут внутри структуры распределения бюджетных мест. Фальков рассказал, что будет увеличено число бюджетных мест по приоритетным направлениям, к котором относятся медицина, педагогика и специальности научно-технологической сферы.
Ранее Фальков заявил, что 73% бюджетных мест в вузах на 2024/2025 год получили регионы России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru