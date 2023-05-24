Глава Минобрнауки рассказал об изменении приемной кампании в вузы

Министр указал, что в этом году была усовершенствована система суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», теперь она лучше интегрирована с порталом «Госуслуги».

«Мы рассчитываем, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом», - подчеркнул Фальков.

Ранее министр заявлял, что в текущем году не ожидается каких-либо существенных изменений в правилах приема в вузы, однако в 2024 году планируются серьезные нововведения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

