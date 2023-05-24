Глава Минобрнауки рассказал об изменении приемной кампании в вузы

Приемная кампания в российские вузы в этом году будет отличаться от предыдущих, превалирующим станет способ электронной подачи документов. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

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Министр указал, что в этом году была усовершенствована система суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», теперь она лучше интегрирована с порталом «Госуслуги».

«Мы рассчитываем, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом», - подчеркнул Фальков.

Ранее министр заявлял, что в текущем году не ожидается каких-либо существенных изменений в правилах приема в вузы, однако в 2024 году планируются серьезные нововведения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
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