Глава Минобрнауки предложил убрать бакалавриат из юридического образования
Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил убрать из юридического образования бакалавриат, а магистратуру применять только в целях получения узконаправленных знаний. Об этом он заявил на XI Петербургском международном юридическом форуме.
«Мы считаем, что должно быть понятие базового или основного высшего образования, в том числе юридического», - сказал Фальков. Он добавил, что этого образования должно быть достаточно для того, чтобы сделать успешную карьеру, даже если нет потребности изучать науку более глубоко.
Также Фальков анонсировал корректировку квалификационных требований к должностям.
«Образование этого уровня не должно быть избыточным, сюда должны поступать только те, кому действительно нужны необходимые знания», - добавил министр.
Ведомство предлагает выделить в базовое высшее образование (срок обучения от четырех до шести лет) бакалавриат/специалитет, в специализированное - магистратуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку (1-2 года). Аспирантура (адъюнктура) будет выделена в отдельную ступень.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru