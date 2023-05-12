Глава Минобрнауки предложил убрать бакалавриат из юридического образования

Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил убрать из юридического образования бакалавриат, а магистратуру применять только в целях получения узконаправленных знаний. Об этом он заявил на XI Петербургском международном юридическом форуме.

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«Мы считаем, что должно быть понятие базового или основного высшего образования, в том числе юридического», - сказал Фальков. Он добавил, что этого образования должно быть достаточно для того, чтобы сделать успешную карьеру, даже если нет потребности изучать науку более глубоко.

Также Фальков анонсировал корректировку квалификационных требований к должностям.

«Образование этого уровня не должно быть избыточным, сюда должны поступать только те, кому действительно нужны необходимые знания», - добавил министр.

Ведомство предлагает выделить в базовое высшее образование (срок обучения от четырех до шести лет) бакалавриат/специалитет, в специализированное - магистратуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку (1-2 года). Аспирантура (адъюнктура) будет выделена в отдельную ступень.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:ОбразованиеМинобрнауки

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