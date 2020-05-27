Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа. Об этом в эфире Первого канала рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Таким образом, написать заявление выпускники смогут ещё до начала Единого государственного экзамена – его сроки в этом году сместились из-за пандемии COVID-19.

В свою очередь, глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщал, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний, отмечает телеканал 360.

Напомним, в связи со сложной эпидситуацией, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции, в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 23 июля. Вторая волна сдачи ЕГЭ запланирована на август. Пробный ЕГЭ пройдет 29 и 30 июня, но без участия школьников, сообщает Ura.ru. В эти дни планируется проверить соответствие пунктов проведения экзаменов рекомендациям Роспотребнадзора.

Новые бюджетные места в вузах уберут «дистанционное» неравенство и манипуляции с ЕГЭ

Ранее стало известно, что между российскими вузами в предстоящем учебном году распределят больше 30 тысяч дополнительных бюджетных мест. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

По каким направлениям подготовки и в каком объёме они будут распределены, установит правительство, отметил чиновник. Афанасьев уточнил, часть мест получат Москва и Санкт-Петербург, однако бюджетные места преимущественно предназначены для региональных вузов.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:КоронавирусЕГЭЭкзаменыВыпускникивузы
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