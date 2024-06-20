Глава Минобороны России пригрозил подчиненному судом

Глава Минобороны потребовал предоставлять ежемесячный доклад о результатах строительства военного городка для 155-й бригады морской пехоты.

«И только попробуйте не сдать [объекты] в сроки», — сказал Белоусов, заявив, что в противном случае виновным грозит уголовное наказание. В свою очередь докладчик отметил, что исполнители понимают социальную ответственность.

Ранее Белоусов прибыл с инспекцией в центр управления российских Сухопутных войск.

