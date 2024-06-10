Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами
Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими события в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.
По итогам встречи министр планирует дать ряд поручений, сообщили в ведомстве, добавив, что подобные встречи станут регулярными. В сообщении также отмечено, что «разговор носил откровенный и конструктивный характер».
Подобного рода встречи планируется проводить на регулярной основе, пишет РЕН ТВ.
В прошлом году встречу с военными корреспондентами проводил Владимир Путин. На тот момент это была третья встреча подобного рода, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru