Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами

Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими события в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

По итогам встречи министр планирует дать ряд поручений, сообщили в ведомстве, добавив, что подобные встречи станут регулярными. В сообщении также отмечено, что «разговор носил откровенный и конструктивный характер».

Белоусов появился на заседании Совбеза в военной форме

Подобного рода встречи планируется проводить на регулярной основе, пишет РЕН ТВ.

В прошлом году встречу с военными корреспондентами проводил Владимир Путин. На тот момент это была третья встреча подобного рода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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